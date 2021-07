Waffenruhe um einen Tag verlängert

Am Montagnachmittag hatte Israel mit harten Gegenmaßnahmen gedroht, sollten die militanten Palästinenser im Gazastreifen ihre Raketenangriffe wieder aufnehmen. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montag beim Besuch eines Marinestützpunktes in der Hafenstadt Ashdod, wenige Stunden vor Ende einer Feuerpause.