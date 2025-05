Nahost-Konflikt: Houthi-Rakete schlägt bei Flughafen in Tel Aviv ein

"Wer uns angreift, gegen den werden wir siebenfach zurückschlagen ",erklärte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz , offenbar in Anlehnung an die Bibel. Die Houthi-Miliz hatte zuvor eine Rakete auf Israel abgefeuert, die von der Raketenabwehr nicht gestoppt werden konnte.

Flugverkehr wieder aufgenommen

Die Houthi setzten ihre Raketenangriffe auf Israel am Sonntag am dritten Tag in Folge fort. Nach Militärangaben gab es einen Einschlag in der Nähe des internationalen Flughafens. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden acht Menschen verletzt. Videos in Sozialen Medien zeigten, wie Menschen panisch reagierten. Der Flugverkehr wurde inzwischen wieder aufgenommen.

Israels Armee hatte zuletzt selbst keine Ziele im Jemen mehr angegriffen - offenbar in Abstimmung mit den USA, deren Militär seit fast zwei Monaten immer wieder Ziele der Houthi-Miliz bombardiert. Seitdem Israels Armee die Angriffe im Gazastreifen am 18. März wieder aufgenommen hat, feuert auch die Houthi-Miliz aus Solidarität mit der militanten Palästinenser-Organisation Hamas wieder regelmäßig Geschoße Richtung Israel.