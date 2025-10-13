In Israel haben Berichte über die Freilassung der letzten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für riesige Erleichterung und Freude gesorgt. Auf dem "Platz der Geiseln" im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv brach am Montagmorgen unter Tausenden dort versammelten Menschen Jubel aus.

13 der aus Israel entführten Menschen waren am Montagmorgen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden. Zuvor waren sieben Geiseln in die Obhut der israelischen Armee übergeben worden.

Geiseln in gutem Zustand

Zunächst frei kamen Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran.

Sie sind laut Medienberichten in gutem Zustand. Alle hätten sich aus eigener Kraft in die Autos des Roten Kreuzes bewegen können. Es herrschte die Sorge, dass zumindest einige der Geiseln nach zwei Jahren des Hungers und der brutalen Umstände ihrer Gefangenschaft in sehr schlechtem Zustand sein könnten.

Im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen, eine medizinische Untersuchung und die Möglichkeit zum Duschen und einem Kleiderwechsel geben. Danach sollen die Menschen in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung geflogen werden. Sie kamen nach insgesamt 738 Tagen in qualvoller Geiselhaft frei.

Insgesamt kamen damit alle 20 der letzten Geiseln frei. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Freitag von 48 verbliebenen Geiseln gesprochen, 28 davon seien in Obhut der Hamas gestorben. Bei dem Terror-Angriff aus Israel am 7. Oktober 2023 hatte die Hamas laut AP 251 Menschen entführt. Israels Militär ging am Montag aber nicht davon aus, dass die palästinensische Terrororganisation auch alle 28 toten Geiseln - und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist - übergeben kann.