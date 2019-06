Nach Prügel für Aktivistin: Britischer Staatssekretär muss gehen

Die Veranstaltung hatte am Donnerstagabend im Amtssitz des Londoner Bürgermeisters stattgefunden. Schatzkanzler Philipp Hammond sollte im Rahmen eines eleganten Dinner-Empfangs eine weitgehend zeremonielle Rede halten. Nicht so zeremoniell war die Rede dagegen, die eine Gruppe von Greenpeace-Aktivisten vorbereitet hatte.

Aktivistin empfiehlt Politiker Kurs für Wut-Management

Trotz der für London typischen strengen Sicherheitsvorkehrungen gelang es den Aktivisten, in den Saal vorzudringen. Dort begannen sie zuerst Flugblätter zu verteilen. Als eine von ihnen, die junge Jane Barker an Field, der an der Tafel saß, vorbei ging, sprang der auf, begann auf sie einzuschlagen und schaffte sie mit Gewalt aus dem Saal.

Barker erlitt leichte Verletzungen, will aber, wie sie der Tageszeitung Guardian erzählte, keine rechtlichen Schritte einleiten. Sie empfiehlt dem Politiker aber dringend, einen Kurs für Wut-Management zu besuchen. Der hat sich unterdessen ausführlich entschuldigt. Er habe sich um die Sicherheit der anwesenden Politiker und Würdenträger Sorgen gemacht. Field hat übrigens in der Vorwoche öffentlich gegen die Gewalt gegen Demonstranten in Hongkong protestiert.