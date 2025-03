Nach Öcalan-Aufruf: Kurdische Partei für "demokratische Lösung"

Nach dem Aufruf von Kurdenführer Abdullah Öcalan zur Auflösung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und zum Gewaltverzicht hat die pro-kurdische Oppositionspartei DEM die türkische Regierung in die Pflicht genommen. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan müsse "politischen Willen zeigen", sagte der DEM-Vizepräsident Tuncer Bakirhan in einem am Freitag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Haberturk TV.

"Es gibt ein kurdisches Problem und es reicht nicht aus, die Waffen niederzulegen", sagte er. Die Kurden warteten auf "eine demokratische Lösung" und "konkrete Maßnahmen".