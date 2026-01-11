Nach ICE-Tötung: Hunderte weitere Beamte nach Minnesota geschickt
Nach Protesten gegen die tödlichen Schüsse eines Einwanderungsbeamten auf eine Frau schickt die US-Regierung Hunderte weitere Sicherheitskräfte nach Minnesota.
Sie sollten noch am Sonntag und Montag entsandt werden, um die bereits in dem US-Staat stationierten Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zu schützen, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem Fox News. Am Samstag hatten Zehntausende Menschen in Minneapolis gegen die Tötung der 37-Jährigen protestiert.
Während Noem und andere Bundesvertreter erklärten, der Beamte habe am Mittwoch aus Notwehr gehandelt, nannten Verantwortliche des US-Staates die Schüsse ungerechtfertigt.
