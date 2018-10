Nach dem UN-Syrienbeauftragten tritt auch Nothilfekoordinator zurück

Egeland begrüßte die seit fünf Wochen anhaltende Feuerpause in der Region um Idlib in Syrien mit drei Millionen Zivilisten. "Wir haben die Möglichkeit, diesen Menschen in Ruhe zu helfen", sagte er. Die Gefahr einer Katastrophe dort sei noch nicht gebannt. " Idlib könnte immer noch die schwerste Schlacht von allen werden", warnte er.

Nach seinen Angaben ziehen sich radikal-islamische Milizen wie vereinbart mit ihren Waffen aus der vereinbarten Pufferzone zurück. Russland als Verbündeter der syrischen Regierung und die Türkei als Unterstützer der Rebellen hatten sich im September auf diese entmilitarisierte Zone geeinigt. Das sollte eine Regierungsoffensive verhindern. Die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" sagte Anfang der Woche noch, der Rückzug sei ausgeblieben.