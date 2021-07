Nach Anschlag: "Wir haben Angst"

Um 10:20 Uhr türkischer Ortszeit ereignete sich in dem Viertel Sultanahmet eine Explosion, bei der nach bisherigen Medienberichten zehn Menschen ums Leben kamen, und 15 verletzt wurden. Unter den Verletzten der Explosion sind nach einem Bericht des Fernsehsenders CNN Türk auch Touristen aus Deutschland und Norwegen, aber noch ist die Nachrichtenlage unklar und auch recht dünn. Denn Ankara hat eine Nachrichtensperre über den Anschlag verhängt, was in solchen Situationen in der Türkei üblich ist. Die regierungskritische Tageszeitung Cumhuriyet berichtete, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer deutschen Touristengruppe in die Luft gesprengt. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vermutet einen syrischen Selbstmordattentäter als Urheber der Explosion.

Rund um den Anschlagsort stehen Dutzende Polizisten, einige Stellen sind abgesperrt, doch insgesamt ist alles sehr ruhig und überschaubar. Sogar Touristengruppen spazieren umher. Eine Reisegruppe aus Argentinien lässt sich hinter einer Polizeiabsperrung gerade von ihrem Reiseleiter die Geschichte des Topkapi-Palastes erklären, der sich ebenfalls in dem Altstadtviertel befindet. Der Tourist Jose Scioli macht in aller Ruhe Bilder von den Sehenswürdigkeiten, deren Dächer in der Sonne schimmern. "Warum sollten wir unsere Pläne ändern", antwortet er auf die Frage, ob er keine Angst habe, gerade jetzt an diesem Ort zu sein. "Wer immer hinter dem Anschlag steckt, wird doch kein zweites mal jetzt hier zuschlagen", sagt er, während im Hintergrund der Muezzin das Mittagsgebet spricht.