"Mäßig erfolgreich": Musk über Arbeit für Trump-Regierung

Tesla-Chef Elon Musk hat seine Arbeit für die Regierung von US-Präsident Donald Trump nur als mäßig erfolgreich bezeichnet und ein erneutes Engagement für die Effizienzbehörde DOGE ausgeschlossen. "Anstatt DOGE zu machen, hätte ich einfach an meinen Unternehmen arbeiten sollen. Und sie hätten die Autos nicht angezündet", sagte der Milliardär am Dienstag (Ortszeit) in einem Podcast. "Wir waren ein bisschen erfolgreich. Wir waren einigermaßen erfolgreich."

"Wir haben eine Menge Finanzmittel gestoppt, die wirklich einfach keinen Sinn ergaben, die völlig verschwenderisch waren", sagte Musk weiter. Auf die Frage, ob er die Leitung von DOGE erneut übernehmen würde, antwortete er: "Nein, das glaube ich nicht."

