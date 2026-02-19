Auf Motorradreise: Paar im Iran zu langer Haft verurteilt

Ein britisches Paar ist im Iran nach Angaben der Familie zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann und die Frau waren vor einem Jahr während einer Motorradreise durch das Land wegen des Verdachts der Spionage verhaftet worden.

Das jetzt gesprochene Urteil sei "vollkommen ungerechtfertigt", sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper der Nachrichtenagentur PA zufolge.