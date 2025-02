Paar war auf Weltreise mit dem Motorrad

Bei Spionagevorwürfen im Iran droht jahrelange Haft - im Extremfall gar ein Todesurteil. Die Inhaftierten sollen Anfang 50 sein. Der BBC zufolge waren sie mit Motorrädern auf Weltreise nach Australien.

Über das britische Außenministerium ließ die Familie der beiden mitteilen: "Diese unerwartete Wendung hat bei unserer gesamten Familie große Besorgnis ausgelöst." Die Familie sei in Zusammenarbeit mit der britischen Regierung sehr darauf bedacht, Sicherheit und Wohlergehen des Paares zu gewährleisten. Berichten zufolge war das Paar Ende Dezember von Armenien in den Iran eingereist und hätte bereits Anfang Jänner in Pakistan sein wollen. Ihre Reise ist in den sozialen Medien zu verfolgen.