Ausland

Moskau: Hochrangiger russischer Militär in Wohnhaus angeschossen

Im Vordergrund steht ein Turm des Moskauer Kremls mit rotem Stern, dahinter die Skyline der Stadt im Winter.
Der General kam mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus.
06.02.26, 09:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein russischer General ist nach Angaben der russischen Behörden in einem Wohnhaus in Moskau angeschossen worden. 

Ein Unbekannter habe "mehrere Schüsse" auf Wladimir Aleksejew abgegeben und sei dann geflohen, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Freitag. Aleksejew, ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs, sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Ukraine: Einigung über Plan für Waffenruhe dürfte stehen

Alexejew ist der stellvertretende Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs im Verteidigungsministerium. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wurden mehrere hochrangige russische Militärangehörige ermordet, wobei Moskau Kiew für die Angriffe verantwortlich macht.

Mehr zum Thema

Ukraine
Agenturen  | 

Kommentare