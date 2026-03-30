Ausland

Spionage-Vorwurf: Russland weist britischen Diplomaten aus

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warnte seine Bürger davor, Veranstaltungen in der britischen Botschaft zu besuchen.
30.03.2026, 11:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die russische Flagge weht vor einem Gebäude auf Halbmast.

Zusammenfassung

  • Russland weist erneut einen britischen Diplomaten wegen angeblicher Spionage aus.
  • Der FSB warnt russische Bürger vor Kontakten zur britischen Botschaft wegen vermuteter Geheimdienstler.
  • Die Beziehungen zwischen London und Moskau sind wegen des Ukraine-Kriegs und britischer Hilfe für Kiew angespannt.

Russland hat erneut einen britischen Diplomaten unter dem Vorwurf angeblicher Spionage ausgewiesen. Dies teilte der Inlandsgeheimdienst FSB in Moskau mit. Der Mann im Rang eines zweiten Sekretärs müsse Russland binnen zwei Wochen verlassen. Schon im März hatte Moskau einem britischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen, also die offizielle Arbeitserlaubnis.

Angebliche Spionage: Russland weist sechs britische Diplomaten aus

Warnung vor Kontakten zu britischer Botschaft

Der FSB warnte russische Bürger, zu Veranstaltungen in die britische Botschaft zu gehen, weil man dort auch auf Geheimdienstler stoßen könne. Immer wieder streiten die beiden Länder, weil Diplomaten ihren Aufenthalt angeblich für geheimdienstliche Tätigkeit nutzen. Durch den seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die britische Hilfe für Kiew sind die Beziehungen zwischen London und Moskau zusätzlich gespannt.

Prozessauftakt in Wien: Der Spitzendiplomat und die Giftformel
Ukraine
Agenturen  | 

Kommentare