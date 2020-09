Moria: Slowenien und Kroatien nehmen Kinder auf

Anders als Österreich und die Staaten der Visegrad-Gruppe beteiligen sich Slowenien und Kroatien an der Initiative einiger EU-Staaten zur Aufnahme von Bewohnern des niedergebrannten griechischen Flüchtlingslagers Moria. Laut Medienberichten vom Samstag sollen vier bzw. zwölf Kinder aufgenommen werden.

Slowenien sei bereit, vier unbegleitete Jugendliche aufzunehmen, hieß es vom Innenministerium in Ljubljana gegenüber der Nachrichtenagentur STA. Die kroatische Tageszeitung "Vecernji List" berichtete unter Berufung auf das dortige Innenministerium, dass das jüngste EU-Mitglied zwölf unbegleitete Mädchen aufnehmen werde.

Beide Länder haben konservativ geführte Regierungen, die eher dem Lager der Hardliner in Flüchtlingsfragen innerhalb der EU zugerechnet werden. So hob der slowenische Ministerpräsident Janez Janša am Dienstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Ljubljana hervor, dass Slowenien und Österreich in der Migrationsfrage den gleichen Standpunkt hätten.