Schwere Betrugsvorwürfe kosten Ex-EU-Spitzendiplomatin den Job

Nach Betrugsvorwürfen rund um EU-Gelder ist die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini von ihrem Posten als Rektorin der Elite-Universität College of Europe zurückgetreten. "Im Einklang mit der höchsten Disziplin und Fairness, mit der ich stets meine Aufgaben wahrgenommen habe, habe ich heute beschlossen, als Rektorin des College of Europe zurückzutreten", erklärte Mogherini am Donnerstag in Brüssel. Die belgischen Behörden ermitteln wegen Betrugs und Korruption.

Die Europäische Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch ein Strafverfahren gegen Mogherini, ihren Stellvertreter Cesare Zegretti sowie den früheren Generaldirektor des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), Stefano Sannini, eingeleitet. Ihnen wird "Beschaffungsbetrug, Korruption, Interessenskonflikte und die Verletzung von Berufsgeheimnissen" vorgeworfen. Sannini hatte bereits am Mittwoch angekündigt, er werde frühzeitig in den Ruhestand treten. Die Ermittler vermuten, dass der EAD dem College of Europe Gelder für ein Ausbildungsprogramm für Diplomaten zugeschanzt haben könnte. Die belgischen Behörden hatten deshalb am Dienstag Räume des EAD in Brüssel, des College of Europe in Brügge sowie die Häuser mehrerer Verdächtiger durchsucht und die drei Verdächtigen festgenommen.