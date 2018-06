Mitten im deutschen Asylstreit: Kurz mit Merkel zusammengetroffen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Dienstagabend von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin empfangen worden. Der Bundeskanzler platzte damit direkt in den Asylstreit zwischen Merkel und dem deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU). Zwischen den beiden scheint ein Machtkampf ausgebrochen zu sein, was die neue Asylreform betrifft. Kurz. Kurz sagte, dass er sich in den innerdeutschen Streit nicht einmischen wolle. Merkel hat im Asyl-Streit noch Gesprächsbedarf eingeräumt. Sie pochte auf "europäische Lösungen". Es liege ihr daran, Asylrecht "in Europa gemeinsam zu beschließen und nicht unilateral", sagte sie

Kurz wird am Mittwoch Seehofer treffen. Seehofer hatte die Vorstellung seines sogenannten Masterplans zur Asylpolitik am Montag kurzfristig verschoben. Hintergrund sind laut deutscher Nachrichtenagentur dpa Differenzen mit Merkel in der Frage, welche Flüchtlinge künftig an der deutschen Grenze abgewiesen werden sollen. Der Plan Seehofers sieht nach Medieninformationen vor, Migranten zurückzuweisen, die bereits in einem anderen europäischen Land als Asylsuchende aufgetreten sind. Merkel drängt hingegen auf gemeinsame europäische Lösungen. Sollte Deutschland tatsächlich verstärkt Flüchtlinge an der Grenze abweisen, wäre Österreich vermutlich am stärksten betroffen.

Seehofer hatte vor einiger Zeit auch den Integrationsgipfel mit der deutschen Kanzlerin abgesagt. Es ist das erste Mal, dass ein Innenminister nicht an einem Integrationsgipfel teilnimmt. Seehofer lässt sich von einem Staatssekretär vertreten. Die Bevorzugung eines Meinungsaustauschs mit dem österreichischen Regierungschef sorgte für weitere Spekulationen über Zerwürfnisse zwischen Seehofer und Merkel in der Flüchtlings- und Migrationspolitik.

Trotz allem beantwortete Merkel die Frage von Kurz bei der Begrüßung in Berlin, wie es ihr gehe, knapp, aber positiv: "Gut", sagte sie. In dem Moment schrie eine Gruppe Schüler, die am Zaun des Bundeskanzleramtes standen, begeistert auf. Es handelte sich um Anhänger Merkels: Sie stimmten "Angela"-Chöre ein. Gefragt nach Kurz sagten sie: "Der ist auch okay." Aber: "Angela ist die beste", erklärte Gabriel gegenüber der APA.