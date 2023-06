Mindestens zehn Menschen bei schweren Unwettern vom Blitz erschlagen

In Pakistan wirft die jährliche Monsunzeit mit schweren Regenfällen ihre Schatten voraus. In der Großregion Punjab sind bei schweren Unwettern mindestens zehn Personen bei schweren Unwettern vom Blitz getroffen worden, berichtet die Times of India. Betroffen waren vor allem die Bezirke Sialkot und Sheikhupura. Für die nächsten Tage rechnen pakistanische Meteorologen mit weiteren schweren Regenfällen, die die andauernde Hitze abschwächen. Offenbar mit gefährlichen Folgen.