Militärdienst-Vorwürfe: Donald Trumps Team greift Tim Walz an

Tim Walz ist mit viel Elan in den Wahlkampf an der Seite von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gestartet. Um den Kandidaten der US-Demokraten für das Vizepräsidentenamt frühzeitig abzubremsen, versucht das Lager des Kontrahenten Donald Trump nicht nur, den bodenständigen Gouverneur des Bundesstaats Minnesota als "radikalen Linken", sondern auch als Hochstapler abzustempeln - indem sie ihm vorwerfen, seine militärischen Meriten aufgeblasen zu haben.

Die Attacken erinnern an eine Kampagne vor 20 Jahren, in der eine Gruppierung namens "Swift Boat Veterans for Truth" (Schnellboot-Veteranen für die Wahrheit) den Präsidentschaftskandidaten John Kerry bezichtigt hatte, Militärmedaillen mit Schwindeleien über Heldentaten im Vietnamkrieg ergattert zu haben. Kerry hatte in Vietnam Schnellboote kommandiert. Die Kampagne wird dafür mitverantwortlich gemacht, dass der damalige Kandidat der Demokraten verlor und der Republikaner George W. Bush wiedergewählt wurde.

Als Walz "von seinem Land gebeten wurde, in den Irak zu gehen", habe er den Dienst quittiert und "zugelassen, dass seine Einheit ohne ihn ging", wetterte Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance - und nannte dies "beschämend". In ihrer Darstellung von Walz' Abschied aus der Nationalgarde nehmen Vance und andere Trump-Unterstützer es allerdings mit der Chronologie nicht sonderlich genau.

Der spätere Kongressabgeordnete und Gouverneur diente 24 Jahre lang in der Nationalgarde und brachte es bis zum Dienstgrad des Command Sergeant Major, was in etwa dem Rang des Oberstabsfeldwebels in der Bundeswehr entspricht. Als Teilzeitsoldat war er jahrelang parallel als High-School-Lehrer tätig.

Walz diente nie in einem Kampfgebiet

In der Nationalgarde erlernte Walz den Umgang mit schwerer Artillerie und war auch ein versierter Scharfschütze, doch diente er nie in einem Kampfgebiet. Zwischen 2003 und 2004 war er in Italien stationiert, von wo aus sein Bataillon den US-Einsatz in Afghanistan unterstützte.