Argentinien: Warum sich Präsident Milei mit den Fußballfans anlegt

Das soll sich nun ändern. Denn der radikal-libertäre Präsident will den argentinischen Vereinsfußball privatisieren . Konkret sollen die bislang gemeinnützigen Vereine in Kapitalgesellschaften , sogenannte Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), umgewandelt werden dürfen. Damit sollen sie für (auch ausländische) Geldgeber interessant – und Top-Talente im Land gehalten werden.

Das Dekret ist Teil eines Mega-Reformpakets, das Milei erlassen hat und auf die Privatisierung verschiedenster Sektoren im Land abzielt. Hintergrund: Der Rechtspopulist will Argentinien grundlegend umbauen. Der Staat soll so klein wie möglich gehalten, möglichst viele Bereiche privatisiert werden, darunter Bildung, Gesundheit oder Medien.

„Heimat nicht verkaufen!“ Und nun eben auch der Vereinssport. Doch ganz so einfach wird es wohl nicht – denn wenn in dem Land, das auch amtierender Weltmeister ist, ein Thema emotionalisiert, dann ist es der Fußball. So brachte Milei mit seiner Ankündigung prompt Argentiniens Fußballverband AFA, die meisten Vereine – darunter große Namen wie Boca, River oder Racing – und damit quasi das halbe fußballverrückte Land gegen sich auf. Vollblutfans starteten Petitionen gegen die Öffnung für Investoren. In den Stadien skandieren sie in Sprechchören: „Der Verein gehört den Mitgliedern!“ und halten Plakate mit der Aufschrift „Die Heimat ist nicht zu verkaufen!“ hoch. Um zu verstehen, warum Mileis Vorhaben derart polarisiert, muss man Argentiniens tief verwurzelte Fußballkultur kennen. Die Klubs sind dort per Gesetz gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Mitgliedervereine, sogenannte asociaciones civiles. Investoren gibt es keine, dafür staatliche Subventionen. Die Fans wählen den Vorstand, der die Klubpolitik bestimmt. Etwa, wie die Einnahmen aus Transfers, Mitgliedsbeiträgen oder TV-Geldern genutzt werden sollen.

© REUTERS/Agustin Marcarian Milei will Argentinien umbauen. Sein Privatisierungswahn macht auch vor Fußball nicht halt.

Soziales Gut Dieses Modell, das die leidenschaftliche, fast schon familiäre Bindung zwischen Fan und Verein befeuert, hat in Argentinien eine über hundertjährige Tradition. Fußball wird dort zudem als soziales Gut verstanden. So übernehmen die Klubs auch gesellschaftliche Aufgaben. Viele von ihnen betreiben integrierte Nachmittagsbetreuungen, Seniorentreffs, Kulturzentren oder Kantinen. Kinder aus sozial schwachen Familien sollen dort aufgefangen werden – und gleichzeitig die Werte der nationalen Fußballkultur erlernen. „Jedes Kind, das in einem solchen Verein spielt, ist eins weniger auf der Straße“, erklärt der ehemalige Spieler César La Paglia in einem Interview. Seit Mileis Amtsantritt im Jahr 2023 hat der soziale Aspekt eine neue Relevanz bekommen. Der selbst ernannte Anarcho-Kapitalist, der gerne mal mit Kettensäge im TV auftritt, um seine Reformwut zu unterstreichen, hat dem Land ein radikales Sparprogramm verordnet. Er hat Tausende Staatsbedienstete entlassen und zahlreiche Sozialprogramme gekürzt. Viele sind dadurch in die Armut gestürzt: 38 Prozent der Menschen in dem südamerikanischen Land leben unterhalb der Armutsgrenze, 18 Prozent sogar in extremer Armut.