500 Tage Milei in Argentinien: Die Kettensäge wirkt und schmerzt

Als der historische Tag vorbei ist, liegen sich Javier Milei und Santiago Caputo in den Armen. Der von vielen Kritikern und Skeptikern prophezeite Run auf den Dollar blieb aus. In der „Casa Rosada“, dem Regierungssitz in Buenos Aires, feiern Präsident und Wirtschaftsminister den Erfolg wie eine Fußballmannschaft nach einem Treffer.

Die Szene vor ein paar Tagen offenbart, unter welchem Druck die libertäre Regierung in Argentinien steht. Und welche Emotionen die harten Strukturreformen auslösen, die Javier Milei seinen Landsleuten zumutet.