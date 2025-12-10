Italien setzt auf Migrationszentren in Albanien: Neustart bis Sommer erwartet

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi rechnet damit, dass die in Albanien eröffneten Migrationszentren nach der endgültigen Verabschiedung der neuen EU-Regelungen in Sachen EU-Asyl-und Migrationspakts bis zum Sommer wieder vollständig in Betrieb sein werden.

Piantedosi bezeichnete im Interview mit der römischen Tageszeitung Il Messaggero (Mittwochausgabe) die europäische Einigung auf neue Migrationsregeln als "grundlegenden Perspektivwechsel".

Im Interview erklärte der Innenminister, die beiden Einrichtungen in Albanien seien derzeit wegen gerichtlicher Entscheidungen nur eingeschränkt nutzbar und würden vor allem für Rückführungen eingesetzt. Mit den künftigen "beschleunigten Grenzverfahren" könne schneller entschieden werden, wer nach Europa einreisen dürfe und wer umgehend zurückgeführt werde.