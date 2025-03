Migration: Weist Deutschland bald Asylwerber an Österreichs Grenze ab?

Im Jänner wäre ein Ja der SPD noch undenkbar gewesen. Als Friedrich Merz im Bundestag einen Antrag auf Zurückweisung von Asylwerbern an der Grenze einbrachte, empörten sich alle Sozialdemokraten – über den Inhalt ebenso wie über die Tatsache, dass er den Beschluss von der AfD stützen ließ.

Zwei Monate später ist Merz Kanzler in spe, und die Welt sieht anders aus. Die SPD verhandelt über eine Koalition, und da werden Zugeständnisse gemacht – auch beim Streitthema Migration. Deutschland werde „in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen vornehmen“, heißt es da plötzlich.

Die große Frage lautet daher: Was heißt das für die Nachbarn – also für Österreich?