Migration: Trump-Regierung macht Druck auf Europa

Die US-Regierung hat ihre Diplomaten angewiesen , bei europäischen Regierungen gegen eine migrationsfreundliche Politik zu werben. Eine Rundmeldung des Außenministeriums an US-Botschaften in Europa, Kanada und Australien, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, verknüpft Massenmigration mit Gewaltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen.

Negative Auswirkungen

"Wir ermutigen Ihre Regierung sicherzustellen, dass die Politik Ihre Bürger vor den negativen sozialen Auswirkungen der Massenmigration schützt, einschließlich Verdrängung, sexueller Übergriffe und dem Zusammenbruch von Recht und Ordnung", heißt es in den Gesprächsleitlinien für die Diplomaten.

US-Präsident Donald Trump hatte Einwanderung zu einem zentralen Wahlkampfthema gemacht. Nach seinem Amtsantritt startete er eine Kampagne gegen illegale Migration. Die Regierung senkte die Obergrenze für Flüchtlingsaufnahmen für das Haushaltsjahr 2026 auf ein Rekordtief von 7500 Personen - unter Vorgänger Joe Biden waren es noch 100.000. Deutschland als eines der Hauptaufnahmeländer für Migranten in Europa dürfte besonders im Fokus der US-Diplomatie stehen. Die Bundesrepublik hatte seit 2015 mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen.