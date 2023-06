Migranten kaperten türkisches Schiff im Golf von Neapel

Mit Messern überwältigt

Die Migranten benutzten Messer, um die 22-köpfige Besatzung der "Galata Seaways" zu überwältigen. Die Männer hatten sich an Bord des Schiffes versteckt, das am Mittwoch vom Hafen von Topcular in der Türkei abgefahren und auf dem Weg nach Frankreich war.

Auf der Höhe des Golfs von Neapel ist auf spezialisierten Websites eine deutliche Abweichung von der geplanten Route des Schiffes zu erkennen. Der Kapitän schlug Alarm und rief die italienische Rettungsdienste an. Nach dem Eingreifen der italienischen Marine wurden einige Migranten festgenommen.