Migranten in Brüsseler Kirche seit zwei Monaten im Hungerstreik

In der Beginenkirche in der Brüsseler Altstadt sind mehr als 200 illegal eingewanderte Migranten seit nunmehr zwei Monaten im Hungerstreik, wie Kathpress am Mittwoch berichtet. Mit der Aktion wollen sie auf das Schicksal von Menschen ohne gültige Papiere aufmerksam machen.

Der örtliche Pfarrer billigt die Besetzung ausdrücklich, dringt aber auf die Einhaltung sanitärer Standards.