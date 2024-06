Gericht: Stadt Essen muss der AfD Halle für Parteitag vermieten

Am letzten Juni-Wochenende findet in der deutschen Stadt Essen der Bundesparteitag der AfD statt. Die Rechtspopulisten haben dafür die Grugahalle im Stadtteil Rüttenscheid angemietet.

Beschluss noch nicht rechtskräftig

Bei der Beurteilung dieser Frage müsse allerdings im Fall von politischen Parteien ein strenger Maßstab angelegt werden. Das Gericht konnte keine hinreichende Tatsachengrundlage dafür erkennen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rechtsverletzungen kommen würde. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster einlegen

Der Streit um den Bundesparteitag ist ebenfalls noch anhängig am Landgericht Essen. Über die Zivilklage will das Gericht am Montag in mündlicher Verhandlung entscheiden.