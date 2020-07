Mick Jagger, REM, Pearl Jam: Musiker wettern gegen Musik-Missbrauch durch Trump

Im Juni hatten die "Rolling Stones" damit gedroht, US-Präsident Trump zu verklagen, sollte dieser im Wahlkampf noch einmal ihren Song "You Can't Always Get What You Want" verwenden. Kurz zuvor hatte auch die Familie des verstorbenen Künstlers Tom Petty gegen Trumps Verwendung von "I Won't Back Down" bei seinem umstrittenen Wahlkampfauftritt in Tulsa Ende Juni protestiert. Internationale Pop-Größen wie Pharrell Williams, Rihanna, Adele, Neil Young sowie die Rockband "Queen" haben der Nutzung ihrer Musik durch Trump ebenfalls vehement widersprochen.