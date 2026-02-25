"Kartell-Bosse befehlen ihr": Musk schießt gegen Mexikos Präsidentin

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erwägt rechtliche Schritte gegen den Tech-Milliardär Elon Musk, nachdem dieser ihr auf seiner Online-Plattform X Verbindungen zu Drogenkartellen unterstellt hatte. Er hatte behauptet, Sheinbaum sage, "was ihre Kartell-Bosse ihr zu sagen befehlen". "Wir prüfen, ob wir rechtliche Schritte einleiten", sagte Sheinbaum am Dienstag auf ihrer täglichen Pressekonferenz. Anwälte der Regierung würden die Angelegenheit prüfen.

Rückkehr zum "Krieg gegen die Drogen" Der Kommentar Musks erfolgte, nachdem mexikanische Sicherheitskräfte am Sonntag den Anführer des Jalisco-Kartells, Nemesio Oseguera, getötet hatten. Musk reagierte damit auf ein Video aus dem vergangenen Jahr, in dem sich Sheinbaum zur Gewalt der Kartelle äußerte. In dem Video hatte sie eine Rückkehr zum "Krieg gegen die Drogen" als nicht machbar bezeichnet. Die von Ex-Präsident Felipe Calderon 2006 begonnene Militäroffensive gegen die Kartelle hatte zu blutigen Revierkämpfen und einer Gewaltspirale geführt, die von vielen Analysten als Ursache für die bis heute hohen Mordraten angesehen wird. "Wir streben nach Frieden, nicht nach Krieg", sagte Sheinbaum.