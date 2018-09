Messerattacke von Amsterdam: Täter kam Polizisten zuvor

Ein 19 Jahre alter Afghane ist mit einem Messerangriff auf zwei US-Touristen im Hauptbahnhof vom Amsterdam seiner möglichen Festnahme durch Polizisten nur um wenige Sekunden zuvorgekommen. Dies sagte der Polizeichef von Amsterdam, Pieter Jaap Aalbersberg am Montagabend in einer Talkshow des niederländischen Fernsehens.

Der Mann sei am vergangenen Freitag der Polizei im Hauptbahnhof aufgefallen, weil er eine Dreiviertelstunde "ziellos" im Bahnhof herumgelaufen sei. "Er verhielt sich nicht so wie Leute, die ihren Weg suchen."

In dem Moment, in dem uniformierte Polizisten den Afghanen ansprechen wollten, habe dieser ein Messer gezogen und damit zwei US-Bürger schwer verletzt, sagte Aalbersberg. Wenige Sekunden später sei er von den Polizisten gestellt und mit Schüssen in die Hüfte fluchtunfähig gemacht worden. Aalbersberg zeigte sich überzeugt, dass das rasche Eingreifen der Polizei weitere Opfer verhindert habe: "Ich bin sehr stolz auf die Kollegen. Sie haben viele Menschen gerettet."