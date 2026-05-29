Wüst statt Merz? Die deutsche Union übt die Kanzlerdemontage

Nein, konkret sei gar nichts, es gebe keine Geheimrunden, und den eigenen Namen nennen will auch keiner. Das ist auch gar nicht nötig: Einige wichtige Köpfe aus der Union tragen derzeit ganz informell an die Medien weiter, dass klammheimlich nach einem „Ersatzkanzler“ gesucht wird. Das sagt schon genug. In der deutschen Union ist der Frust über Friedrich Merz so groß, dass man auf offener Bühne an seinem Sessel sägt.

Im Gespräch dafür sei Hendrik Wüst, derzeit der drittbeliebteste Politiker des Landes. Der erst 50-jährige Regierungschef von Nordrhein-Westfalen ist der klassische Gegenentwurf zu Merz: Er regiert mit den Grünen, ist Freund der Gewerkschaften und wandelt auf Merkels Spuren. Merz hingegen hat nach einem Jahr im Amt kaum eingelöst, wofür er gewählt wurde: Seine „CDU pur“, also konservative und wirtschaftsfreundliche Politik, verhagelt ihm die bockige SPD als Koalitionspartner, dazu hat er sich verbal mehrfach verstolpert. Die letzte Niederlage fuhr er ein, als er US-Präsident Trump mit ein paar markigen Worten gegen sich aufbrachte, was Deutschland 5.000 US-Soldaten und die versprochenen Tomahawk-Raketen kostete.

Das hat keine Tradition

Für die Union ist die öffentliche Demontage des eigenen Chefs ungewöhnlich. Nur zweimal in der Geschichte hat eine Kanzlerpartei es gewagt, ohne vorherigen Koalitionsbruch den eigenen Chef abzusägen. 1963, als der schon 87-jährige Nachkriegskanzler Konrad Adenauer amtsmüde und durch die Spiegel-Affäre (Journalistenfestnahmen wegen kritischer Berichterstattung) angezählt war. Und 1974, als SPD-Kanzler Willy Brandt wegen seiner Depressionen, der Guillaume-Affäre – ein enger Mitarbeiter entpuppte sich als DDR-Spion – und der Wirtschaftskrise dem Druck der Partei nachgab.

Seither wagte sich niemand mehr an den Kanzlersturz. Helmut Kohl überdauerte mehrere Affären, der Spendengeldskandal zerstörte seinen Ruf erst im Ruhestand. Und Angela Merkel hatte zwar zu kämpfen, weil ab 2015 in der Partei weit nicht alle ihren „Wir schaffen das“-Flüchtlingskurs mittragen wollten. Stürzen wollte die Union sie aber nie, schließlich war sie auch in diesen polarisierten Jahren stets beliebteste Politikerin.