Merkel zerschmettert britische Hoffnungen

Einige mögen erwarten, dass meine Rede den Weg für eine grundlegende Reform Europas, nach britischer Vorstellung, ebnet", begann Angela Merkel im Parlament auf Englisch. "Ich fürchte, sie werden enttäuscht werden."

Der "roteste aller roten Teppiche" (Times) war der deutschen Kanzlerin in London ausgebreitet worden. Premierminister David Cameron hat keine Kosten und Mühen gescheut, um Deutschlands Kanzlerin am Donnerstag zu zeigen, dass sie ein willkommener Gast im Vereinigten Königreich ist. Nicht oft genug konnte er im Vorfeld des aufwendigen Besuchs – sogar ein Tee mit der Queen war geplant – die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Staaten betonen.

Und das nicht ohne Grund: Cameron will etwas von der " Queen of Europe", wie Merkel in britischen Medien gern genannt wird. Die starke Frau Europas sollte London ein Partner in seinem Vorhaben sein, die EU zu reformieren.