Merkel mahnt CDU: UNO-Migrationspakt ist Test für die Zukunft

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht im Streit über den UNO-Migrationspakt einen Testfall, ob überhaupt noch multilaterale Vereinbarungen geschlossen werden können. "Entweder schaffen wir es, gemeinsame globale Lösungen zu erarbeiten, Schritt für Schritt, manchmal zu langsam - oder aber auch nicht", sagte Merkel am Sonntag in Berlin.

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron räumte Merkel ein, dass es in Deutschland und der EU derzeit eine "sehr kontroverse Auseinandersetzung" über den Pakt gebe. Vor allem konservative Migrations-Kritiker in Osteuropa, Österreich, aber auch in der AfD und der Union laufen derzeit Sturm gegen den UNO-Migrationspakt. Die rechtlich nicht bindende Übereinkunft soll weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten und Flüchtlingen festschreiben und im Dezember in Marokko verabschiedet werden.