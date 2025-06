Melonis Autobiografie: Vorwort von Trump Jr.

Herausgegeben wird Melonis Werk in den USA mit dem Titel "I am Giorgia" vom Verleger Skyhorse Publishing, der vor einem Jahr bereits die Autobiografie der First Lady Melania Trump veröffentlicht hatte. Donald Trump Jr., zieht in seinem Vorwort Parallelen zwischen Meloni und seinem Vater: "Nur sehr wenige Menschen in der heutigen Politik können ehrlich behaupten, dass ihre Wahl einen radikalen Wandel in ihrem Land eingeleitet hat. Giorgia Meloni ist eine von ihnen - so wie mein Vater in Amerika".