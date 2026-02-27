Ausland

"In die Geschichte eingehen": Ungewöhnliche Rolle für Melania Trump

Melania Trump soll eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats leiten. Es ist das erste Mal, dass die Ehefrau eines amtierenden US-Präsidenten eine solche Sitzung übernimmt.
27.02.2026, 07:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump hosts a Governors Dinner at the White House in Washington

Ungewöhnliche Rolle für Melania Trump: Die First Lady der USA soll in der kommenden Woche eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats leiten. Die Präsidentengattin werde den Vorsitz über die Sitzung am kommenden Montag übernehmen, in der es um die "Rolle von Bildung bei der Förderung von Toleranz und Frieden in der Welt" gehen solle, erklärte ihr Büro.

Melania Trump stellt neuen Dokumentarfilm über sich im Weißen Haus vor

Demnach ist es das erste Mal, dass die Ehefrau eines amtierenden US-Präsidenten eine solche Sitzung leitet. Melania Trump werde damit "in die Geschichte eingehen", betonte ihr Büro.

USA
Agenturen, pres  | 

Kommentare