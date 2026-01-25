Die First Lady der USA, Melania Trump, hat am Samstag im Weißen Haus eine private Vorführung eines neuen Dokumentarfilms über ihr Leben ausgerichtet. Der Film mit dem Titel "Melania" dokumentiert die 20 Tage vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jänner 2025.

Es sei das erste Mal gewesen, dass der Präsident, ihre Familie und enge Freunde den Film in voller Länge gesehen hätten, sagte Marc Beckman, ein externer Berater und Agent der First Lady.

Der Film bietet seltene Einblicke hinter die Kulissen der First Lady, die sich während der zweiten Amtszeit ihres Mannes in der Öffentlichkeit rargemacht hat, teilte das Weiße Haus mit. Er zeigt sie auch in ihrer Rolle als Beraterin des Präsidenten - so ermutigt sie ihn in einer Szene, in seiner Antrittsrede die Begriffe "Friedensstifter und Einiger" zu betonen.