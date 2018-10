Mazedoniens EU-Kurs entscheidet sich in nächsten 10 Tagen

Nach der Volksabstimmung in Mazedonien über die Änderung des Staatsnamens werden laut Vize-Regierungschefin Radmila Sekerinska die nächsten sieben bis zehn Tage entscheidend sein. Am Namen hängt wegen eines langen, mittlerweile entschärften Streits mit Griechenland unter anderem die künftige EU-Mitgliedschaft. Das Referendum ist wegen der zu niedrigen Teilnahme am Sonntag gescheitert.

Die Regierung will nun prüfen, ob sie im Parlament die nötige Zweidrittelmehrheit für die Verfassungsänderung findet. Falls die nötigen Stimmen auch aus dem Lager der nationalkonservativen Opposition nicht gefunden werden, will die Regierung Neuwahlen ausschreiben. Diese müssten spätestens in 60 Tagen abgehalten werden.