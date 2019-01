Mays "Brexit-Deal wird scheitern"

Der ehemalige britische Brexit-Minister David Davis ist überzeugt, dass das Unterhaus in London dem Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May ein schnelles Ende bereiten wird. "Der Brexit-Deal wird scheitern", sagte Davis in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Und der Deal werde auch scheitern, "wenn man ihn, mit ein paar kosmetischen Korrekturen, ein zweites oder drittes Mal zur Abstimmung bringt", fügte der Ex-Minister hinzu.