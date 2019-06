May will bilaterales Handelsabkommen mit Trump

Bei einem, im Rahmen seines Staatsbesuchs anstehenden, Treffen von Theresa May mit Donald Trump in London will die Premierministerin den US-Präsidenten zum Abschluss eines bilateralen Handelsabkommens aufrufen. Wie Mays Büro in der Nacht auf Dienstag bekanntgab, will die scheidende Regierungschefin zwar die "großartige Partnerschaft" der beiden Staaten loben.