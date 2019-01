May schließt angeblich ungeregelten Brexit aus

Die britische Premierministerin Theresa May soll in interner Runde einen ungeregelten Brexit ausgeschlossen haben. Einem Bericht der Boulevardzeitung Sun zufolge machte die Regierungschefin vor Ministern ihrer Regierung deutlich, dass sie nicht bereit sei, das Land ohne ein Abkommen mit den übrigen EU-Mitgliedern aus der Gemeinschaft zu führen.

Allerdings werde sie dies nicht öffentlich machen, weil sie sich dadurch ihrer wichtigsten Verhandlungsmasse gegenüber den EU-Staaten berauben würde. Die Zeitung beruft sich auf einen Informanten innerhalb des Kabinetts.

May hatte in den vergangenen Wochen bereits vehement eine Verschiebung des Brexits über den 29. März hinaus abgelehnt. Wie bis dahin allerdings ein Deal, den sowohl die EU als auch das britische Parlament mitträgt, aussehen könnte, steht in den Sternen.