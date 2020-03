Matura in Coronazeiten: Wie andere Länder bei Prüfungen vorgehen wollen

Debatte um Notenverzicht in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland sogar angekündigt, auf sämtliche schriftliche und mündliche Prüfungen verzichten zu wollen. Das wäre in Deutschland durchaus möglich, weil in die Abi-Note anders als in Österreich auch schulische Kursleistungen einfließen. Diese wollte Schleswig-Holstein als alleinige Notenbasis heranziehen. Allerdings wehrten sich andere Länder und Elternverbände dagegen, die eine einheitliche Vorgehensweise verlangen. Die Abitur-Note ist in Deutschland nämlich auch die Grundlage für den Numerus Clausus an den Universitäten. Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) ruderte jedenfalls zurück: Die Abiturprüfungen würden wie geplant ab dem 21. April in Schleswig-Holstein stattfinden.