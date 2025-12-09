Massaker im Sudan: Ex-Milizenchef zu 20 Jahren Haft verurteilt

Gut 20 Jahre nach den Massakern in der Region Darfur im Sudan hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in den Den Haag einen Ex-Milizenchef zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman sei für "unvorstellbarer Grausamkeit" verantwortlich, so die Vorsitzende Richterin Joanna Korner am Dienstag. Er war bereits im Oktober wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen worden, darunter Mord, Vergewaltigungen, Folter.

Es war das erste Urteil des Weltstrafgerichtes zu den Verbrechen in Darfur. Der auch als Ali Kushayb bekannte Angeklagte war dem Gericht zufolge einer der wichtigsten Anführer der von der Regierung unterstützten Janjaweed-Miliz, die von 2003 bis 2006 für die Ermordung von etwa 300.000 Menschen in der westsudanesischen Region verantwortlich gemacht wird. Die Richter sahen nach eigenen Angaben nur sehr wenige Gründe, die Strafe zu mildern. Das Strafmaß war aber kürzer ausgefallen, da Abd-Al-Rahman sich 2020 freiwillig gestellt hatte und wegen seines hohen Alters von heute 76 Jahren.