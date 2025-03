Kanada: Carney wird am Freitag neuer Premierminister

Dies teilte das Büro der Generalgouverneurin Mary Simon am Mittwochabend (Ortszeit) in Ottawa mit. Demnach wird die Amtseinführung um 11 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) stattfinden. Carney löst Premierminister Justin Trudeau ab, nachdem er sich am Sonntag in der Vorsitzwahl der regierenden Liberalen mit großer Mehrheit durchgesetzt hatte.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte Carneys Kabinett mit 15 bis 20 Ministern und Ministerinnen nur noch etwa halb so groß sein wie das von Trudeau, das 37 Mitglieder umfasst. Carney übernimmt das Amt in turbulenten Zeiten, waren doch erst am Mittwoch US-Sonderabgaben auf Stahl und Aluminium in Kraft getreten. Kanada kündigte Gegenmaßnahmen an.