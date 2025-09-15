Rubio in Nahost: "Unerschütterliche Unterstützung" der USA für Israel

US-Außenminister Marco Rubio hat in Jerusalem die "unerschütterliche Unterstützung" der US-Regierung für Israel bei der Erreichung seiner Gaza-Kriegsziele bekräftigt. "Die Bevölkerung des Gazastreifens verdient eine bessere Zukunft, aber diese bessere Zukunft kann nicht beginnen, bis die Hamas eliminiert ist", sagte Rubio am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israel Regierungschef Benjamin Netanjahu. "Sie können auf unsere unerschütterliche Unterstützung bauen."

Netanjahu begrüßte den Besuch des US-Außenministers als "klare Botschaft, dass Amerika an der Seite Israels steht". US-Präsident Donald Trump bezeichnete er als "den größten Freund, den Israel jemals im Weißen Haus hatte". Rubio war am Sonntag in Israel eingetroffen und hatte gemeinsam mit Netanjahu an der Klagemauer in Jerusalem gebetet.

Gipfel in Doha

Rubios Besuch erfolgt wenige Tage nach einem israelischen Luftangriff auf Führungsmitglieder der militanten Palästinenserorganisation Hamas in Katar. Der Angriff hatte international Kritik ausgelöst. Am Montag wollten Staats- und Regierungschefs arabischer und muslimischer Staaten in Doha über eine gemeinsame Reaktion auf den Angriff beraten.