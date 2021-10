Nächste Demütigung für Frankreich: Mali bekommt Helikopter aus Russland

Reuters hatte unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtet, dass Mali vor einer Einigung mit der russischen Söldner-Gruppe "Wagner" stehe. Die Söldner sollen demnach das malische Militär trainieren und führende Vertreter der Regierung schützen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekräftigte, der Einsatz russischer Söldner sei unvereinbar mit dem französischen Militäreinsatz. Zudem stellte er die Legitimation der Regierung in Bamako in Frage, die nach zwei Umstürzen in Jahresfrist nun den Übergang zu Wahlen bewerkstelligen soll.

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vergangenen Monat betont, der Einsatz von Söldnern stünde nicht im Einklang mit dem internationalen Einsatz. Deutschland beteiligt sich derzeit mit rund 1.200 Soldaten an Einsätzen in Mali. Frankreich ist mit rund 5.000 präsent, will sein Kontingent aber bis 2023 auf 2.500 bis 3.000 Soldaten verringern. Auch das Bundesheer ist an zwei internationalen Einsätzen in Mali beteiligt - an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UNO-Mission MINUSMA.