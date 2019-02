Madrid: Die katalanischen Separatistenführer stehen vor Gericht

Lang gespalten

Der Prozess gegen die Katalanen spaltet nun erneut das Land. Die höchste Strafe von 25 Jahren Gefängnis wegen " Rebellion" und Zweckentfremdung öffentlicher Gelder verlangt die Staatsanwaltschaft für den ehemaligen stellvertretenden Regionalpräsidenten Junqueras.

Die zweithöchste Strafe von 17 Jahren Haft fordert sie für die ehemalige Präsidentin des katalanischen Regionalparlaments, Carmen Forcadell, sowie für die Chefs zweier Unabhängigkeitsbewegungen, Jordi Sánchez und Jordi Cuixart.

In Madrid versammelten sich am Dienstagmorgen führende katalanische Politiker zu einer Protestkundgebung, darunter Regionalpräsident Quim Torra, der im Prozess auf der Zuschauerbank saß. In Barcelona haben Unabhängigkeitsbefürworter für den Abend (19.00 Uhr MEZ) zu Protesten aufgerufen.

Das sogenannte Verteidigungskomitee der Republik (CDR) organisierte am Vormittag in Katalonien bereits mehrere Straßenblockaden, Aktivisten blockierten unter anderem die Autobahn A9 zwischen Girona und Barcelona.