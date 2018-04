Macron: Angriff auf Chemie-Einrichtungen in Syrien möglich

Nach der vermuteten Giftgasattacke in Syrien sind nach Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Angriffe auf "chemische Kapazitäten" des Regimes möglich. Frankreich tausche sich mit Partnern aus, vor allem mit den USA und mit Großbritannien: "Wir werden unsere Entscheidung in den kommenden Tagen mitteilen", sagte Macron am Dienstag in Paris.

USA schließen militärische Schritte nicht aus

Eigentlich wollte Donald Trump am Freitag nach Peru und Kolumbien aufbrechen. Aber nun sagt er die Reise ab und begründet das mit den Ereignissen in Syrien. Die US-Regierung hatte zuvor militärische Schritte gegen die syrische Regierung nicht ausgeschlossen, nachdem es am Samstag in der Stadt Duma zu einem mutmaßlichen Giftgaseinsatz gekommen war.