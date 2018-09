Maaßen gab geheime Informationen an AfD weiter

Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, soll der AfD-Bundestagsfraktion nach Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 bereits Wochen vor dessen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben.

Das bestätigte der AfD-Politiker Brandner gegenüber "Kontraste". Demnach habe Maaßen ihm bei einem persönlichen Treffen am 13. Juni dieses Jahres "Zahlen aus dem Verfassungsschutzbericht" genannt, der "noch nicht veröffentlicht" gewesen sei.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich erst gestern Abend hinter Maaßen gestellt, nachdem dieser wegen seiner umstrittenen Aussagen zu den Ereignissen in Chemnitz in die Kritik gekommen war. Er sehe keinen Grund für Konsequenzen, sagte Seehofer am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestags in Berlin.