Die Suche auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade an der Nato-Ostflanke unweit der Grenze zu Belarus werde fortgesetzt, teilte die europäische Kommandozentrale der US-Armee in Wiesbaden mit.

Diese führte schließlich zur Ortung des Fahrzeugs in einem Gewässer auf dem Übungsplatz, der von dichten Wäldern und sumpfigen Gelände durchzogen ist. Erst nach tagelangen Bemühungen gelang es den Rettungskräfte in der Nacht zum Montag, das tonnenschwere Militärfahrzeug mit Hilfe von Spezialausrüstung zu bergen.

Um an den fast fünf Meter tief und unterhalb der Wasserlinie versunkenen Panzer heranzukommen, mussten sie zuvor das sumpfige Areal an der Stelle trockenlegen. Die USA verlegen seit 2014 im Rotationsverfahren Einheiten für Manöver in nach Litauen und an die Nato-Ostgrenze. Nach litauischen Angaben ist gegenwärtig ein US-Bataillon in Pabrade stationiert.