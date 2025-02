550 Euro Kosten pro Autofahrer im Jahr: Großbritanniens Schlagloch-Problem

„Ich fahre diese kultigen italienischen Autos seit den Siebzigerjahren“, schrieb er dazu. „Und ich liebe und verehre sie.“ Doch nun sehe er sich vielleicht dazu gezwungen, sie zu verkaufen.

Der Grund dafür liegt – buchstäblich – auf der Straße. So gravierend sei nämlich die Schlaglochsituation rund um sein Anwesen östlich von London, dass er hier mit seinen wertvollen Autos nicht mehr fahren möchte.

Lament der Beatles

Löcher in der Straße sind in Großbritannien seit Jahrzehnten ein Problem. Erst im August schrieb die BBC, sie seien, „das größte Ärgernis der Autofahrer“. Die durch Schlaglöcher entstandenen Reifenpannen, Radschäden und gebrochene Aufhängungsfedern kosten laut Kfz-Dienstleister RAC den britischen Autofahrer im Schnitt 550 Euro im Jahr.

Bereits am 17. Jänner 1967 berührte eine Kurzmeldung in der Daily Mail über den schlechten Zustand der Straßen einen Leser – einen gewissen John Lennon – so sehr, dass er den Moment in ein Lied einfließen ließ. Im Beatles-Song „A Day in the Life“ heißt es daher: "I read the news today, oh boy / 4,000 holes in Blackburn, Lancashire."

4.000 Schlaglöcher gibt es seitdem nicht mehr in der nordenglischen Stadt Blackburn – die Zahl hat sich seitdem vervielfacht.