25 Prozent Zoll auf Lkw: Neue Trump-Maßnahme trifft ein Land besonders hart

Präsident Donald Trump hat die US-Autoindustrie entlastet und zugleich neue Zölle auf importierte Lastwagen und Busse verhängt. Trump unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) eine Anordnung, die die Regierung in Washington mit der nationalen Sicherheit begründete. Vom 1. November an sollen Zölle von 25 Prozent auf importierte mittelschwere und schwere Lastwagen sowie deren Teile erhoben werden. Für importierte Busse ist ein Zoll von zehn Prozent vorgesehen.

Gutschrift für General Motors, Ford und Tesla Gleichzeitig erhalten Autohersteller wie General Motors, Ford und Tesla bis 2030 eine Gutschrift in Höhe von 3,75 Prozent des empfohlenen Verkaufspreises für in den USA montierte Fahrzeuge. Damit sollen Zölle auf importierte Teile ausgeglichen werden. Die neuen Zölle umfassen alle Lastwagen der Klassen 3 bis 8. Dazu gehören große Pickups, Umzugswagen, Frachtwagen, Kipplaster und Zugmaschinen für 18-Räder. Die Zölle könnten vor allem Mexiko treffen, den größten Exporteur von mittelschweren und schweren Lastwagen in die USA.